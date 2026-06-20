Capri-Napoli Open, impresa storica di Haapaniemi: primo finlandese a conquistare la maratona del Golfo

Una giornata da ricordare per il nuoto in acque libere internazionale ha caratterizzato la Capri-Napoli Open, disputata venerdì 19 giugno lungo i tradizionali 36 chilometri che separano Capri da Napoli. Con partenza da Le Ondine Beach Club e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli, la storica traversata organizzata da Eventualmente Eventi & Comunicazione ha incoronato per la prima volta un atleta finlandese. A firmare l’impresa è stato il 46enne Janne Haapaniemi, autore di una prova straordinaria favorita anche dalle ottime condizioni del mare. Il nuotatore scandinavo ha mantenuto un ritmo elevatissimo per tutta la traversata, chiudendo in 7 ore, 51 minuti e 13 secondi, un tempo che gli ha permesso non solo di vincere la gara individuale, ma anche di precedere tutte le staffette in gara. Alle sue spalle si è classificato l’argentino Ruben Dario Belisle Trujillo, secondo in 9.19.05, mentre il colombiano Mario Santojo ha completato il podio con il tempo di 9.35.15. L’unica prestazione migliore rispetto a quella di Haapaniemi è arrivata nella prova a coppie. Il Duo del Circolo Aniene, formato da Gianluca Sondali e Paolo De Laurentiis, ha infatti completato la traversata in 7.32.23, sfruttando la possibilità di alternarsi lungo il percorso e realizzando una performance di assoluto rilievo. La giornata ha confermato il forte respiro internazionale della manifestazione anche nella gara riservata alle staffette. A imporsi è stato il team britannico Otter SC, composto da Alexander Mackay, Alice Dinsdale Young, Douglas Flockart, Ka Chun Suen, Sophie Elphick e dall’italiano Antonio Alfano. La squadra ha tagliato il traguardo in 8.01.23, precedendo il team misto magiaro-tedesco Enjoy Tag e gli argentini del Team Pilar, guidati da Pilar Geijo, già due volte vincitrice della Capri-Napoli. Una edizione che entra nella storia grazie al successo di Haapaniemi, capace di scrivere una nuova pagina della maratona del Golfo e di portare per la prima volta la Finlandia nell’albo d’oro della prestigiosa traversata.

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