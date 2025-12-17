Capri-Napoli, sessant’anni di storia diventano un libro

Sessanta edizioni, decine di campioni, imprese leggendarie e un mare che continua a essere teatro di sfide senza tempo. Tutto questo è racchiuso in “I giganti del mare”, il volume che celebra la storia della Capri-Napoli, la più prestigiosa gara di nuoto in acque libere al mondo. Il libro, firmato dai giornalisti Franco Esposito e Marco Lobasso e coordinato editorialmente da Luciano Cotena, è stato presentato mercoledì 17 dicembre al Circolo Canottieri Napoli, storica sede d’arrivo della traversata. Un luogo simbolico, quello del Molosiglio, che ha fatto da cornice a un pomeriggio dedicato alla memoria sportiva e alla grande tradizione della “Maratona del Golfo”. Insieme agli autori erano presenti l’organizzatore della gara Luciano Cotena, il presidente dell’Ussi Gianfranco Coppola, il presidente del Comitato campano della Federazione Italiana Nuoto e della Canottieri Napoli Giancarlo Bracale, oltre ai nuotatori napoletani Giuseppe Ilario e Fabiana Lamberti. Ospite d’onore dell’incontro Arianna Bridi, primatista assoluta della Capri-Napoli e unica donna nella storia capace di battere il record maschile della traversata, simbolo di un evento che ha sempre saputo raccontare storie di coraggio e di eccellenza sportiva. Il volume, edito da LeVarie (160 pagine, 16 euro), ripercorre tutte le sessanta edizioni della competizione, dalla prima all’ultima, passando in rassegna i protagonisti che hanno scritto pagine indelebili del nuoto mondiale. A impreziosire il racconto, un’ampia appendice statistica che raccoglie i nomi di tutti gli atleti che, in solitaria o in staffetta, hanno portato a termine la storica traversata. La prefazione è firmata dal presidente della Federnuoto Paolo Barelli, mentre la postfazione porta la firma di Gianfranco Coppola. Un’opera che non è solo un libro sportivo, ma un vero e proprio viaggio nella storia di una gara che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nel panorama internazionale del nuoto in acque libere.