Capua. 4 mostre in 4 mesi grazie ad “Appunti fotografici”

L’ Associazione Fotografica Culturale“APPUNTI FOTOGRAFICI”, nasce a Capua nel 2017 ed unisce appassionati e professionisti della fotografia. con lo scopo di rendere fruibile a tutti l’arte della

fotografia vista come mezzo in grado di trasmettere emozioni significative e di illuminare i luoghi con una certa importanza storica e culturale che la ospitano, talvolta anche attraverso il recupero dei siti che si presentano in stato di abbandono. Per promuovere la cultura fotografica, svolge attività didattiche della tecnica fotografica, aperte a tutti, mediante l’organizzazione di corsi di fotografia, corsi di post produzione, workshop, mostre fotografiche, uscite fotografiche, seminari e

reportage di denuncia; organizza altresì eventi con finalità culturali, artistiche, sociali, mondane e

iniziative idonee a valorizzare il territorio, il patrimonio paesaggistico, architettonico

culturale e le tradizioni locali.

Proprio con questo obiettivo sarà possibile visitare 4 mostre fotografiche di 4 noti fotografi. Si parte il 18 gennaio con “BLOCK 11” di Antonio Manno che inaugurerà il quadrimestre di mostre fotografiche a cura dell’associazione. Seguirà a febbraio L’ISTANTE UNICO E IMMUTABILE di Giulio Festa. A marzo ed aprile esporranno Gianni Biccari con NEW ORLEANS ’95 e M. Marrese con SOLO PER AMORE. Tutte le mostre saranno esposte nella Chiesa della Carità a Capua.