Capua a lutto . Improvvisamente ci lascia Franco Fierro.

Capua. Stava passeggiando sul Corso della sua amata Capua, Franco Fierro 84 anni , colto da malore si è’ accasciato al suolo ed è’ morto sul colpo. A niente è’ servito L’ intervento del 118 ,per lui non c’era niente più da fare .

Franco era un uomo molto amato e stimato in città’ ex consigliere comunale , giornalista e Presidente dell’ associazione “ Capua nel Cuore” si era sempre battuto per migliorare la sua

La redazione tutta di Belvederenews si associa al dolore che ha colpito L’ intera famiglia Fierro , a loro le nostre più sentite condoglianze