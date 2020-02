Capua: al Teatro Ricciardi Hansel e Gretel

Capua– Domenica mattina 16 febbraio 2020 alle ore 11,30 il teatro Ricciardi diventa la casa fatta di dolci, liquirizie e caramelle. “Hansel e Gretel” è il sogno di ogni bambino che diventa realtà. Lo spettacolo presentato da Tu.Cur.- I Guardiani dell’Oca”, porta in scena un viaggio avvincente, poetico e divertente. La fiaba tedesca dei fratelli Grimm viene raccontata in un’epoca in cui la scarsità di cibo diventava la causa principale dell’abbandono infantile. Diffuso nel medioevo era l’infanticidio per la povertà estrema e l’assenza di beni di prima necessità.

Il testo scritto e diretto da Zenone Benedetto – con gli interpreti Tiziano Feola e Zenone Benedetto e le musiche di Antonio Cericola – disegna un immaginario fiabesco e colorato. Un classico delle favole, una storia di due bambini coraggiosi e ingenui che fanno di tutto per rendere la vita difficile ad una povera e gentile vecchina ospitale. Ma la gente dispettosa non grida ad alta voce la verità: quella povera vecchina è una brutta strega che vuole divorare i due fratellini. Cosa escogiteranno Hansel e Gretel per salvare sé stessi dalle mani della diabolica strega? Info e prenotazioni www.teatroricciardi.it 0823- 963874. ufficio stampa