Capua. Appunti fotografici presenta la mostra di Giulio Festa

Taccuini di viaggio del fotografo casertano Giulio Festa, che in questa mostra raccoglie alcuni dei ritratti che l’artista ha scattato in giro per i mondo durante i suoi viaggi. Bambini, anziani, gente comune con i quali ha incrociato non solo l’obiettivo ma soprattutto lo sguardo catturando quel quid che è il titolo della mostra : “L’istante unico ed immutabile”

La mostra, già presentata a settembre al Borgo 2019, torna a grande richiesta a Capua. L’ evento, curato dall’associazione “Appunti fotografici” si terrà nella Chiesa della Carità in via Seggio dei cavalieri 65 a Capua.

L’inaugurazione è stabilita per sabato 15 febbraio alle ore 18, serata in cui sarà presente l’autore Giulio Festa. Sarà poi possibile visitarla domenica 16 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

La mostra sarà aperta anche nel fine settimana successivo, sabato 22 febbraio dalle 17.30 alle 20.00 e domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 13.00.