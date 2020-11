Capua, aumento dei casi covid19

CAPUA – Ci sono ulteriori aumenti di contagiati dal coronavirus,

A tal proposito il sindaco della città, Luca Branco fornito alcuni dati.

Negli ultimi tre/quattro giorni, sono decedute tre persone positive al Covid 19, dati preoccupanti.

Un dato che va sommato al decesso di qualche giorno fa.

Tra i deceduti, la città piange l’ex campione di pugilato, anche titolare di una pizzeria, precisamente, O’ Vicariello. Si tratta di Alfonso Carrillo, un uomo di mezza età e appartenente ad una famiglia che possiede attività commerciale in città. In appena 48 ore sono state dunque tre le vittime di Covid a Capua: prima di questo weekend era deceduta a causa del Coronavirus un’anziana signora.

Queste le dichiarazioni del sindaco Branco “Purtroppo i contagi stanno aumentando. Per noi è una situazione tristemente nuova dover fare i conti con vittime di Covid”.

Gli attualmente positivi in città sono 69 per l’Asl, ma secondo Branco ci sarebbero più casi: “Tanti si sono sottoposti a tampone privatamente e sono risultati positivi e me lo hanno comunicato”.