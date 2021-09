Capua, cambi nell’opposizione comunale

Capua – Per quel che concerne l’amministrazione comunale di Capua è avvenuto qualche cambio di casacca all’interno dello stesso.

Rosaria Nocerino entra in squadra, nella nostra maggioranza”. Così il sindaco di Capua Luca Branco ha ufficializzato in conferenza stampa l’accordo con la consigliera comunale eletta in una delle liste a sostegno di Angelo Di Rienzo ma che da tempo ha rotto i rapporti con l’opposizione.

Queste le dichiarazioni del sindaco della città di Capua Luca Branco ,“Era in atto un tentativo sciagurato di sfiducia nei confronti di un’amministrazione che sta lavorando bene, in un momento storico in cui l’opposizione dovrebbe lavorare in maniera costruttiva” ha affermato l’esponente deluchiano. “Questa è la fase del Recoveryy, non è la fase delle sfiducia. Portare un commissario prefettizio qui vuole dire ingessare l’amministrazione. Per questo ho chiesto a Rosaria di dare un contributo a termine, di un anno, su 7-8 punti programmatici che dovranno essere inseriti tra le priorità dell’amministrazione comunale. Tra un anno, poi, faremo una verifica per valutare se andare avanti o meno”.