Capua, cane lasciato annegare nel Volturno, manifestazione domenica 23 maggio ore 15

Capua– Ciò che è accaduto qualche giorno fa nella città di Capua è un qualcosa che lascia senza fiato.

Un cane, qualcuno dice un lupoide, è stato lasciato annegare nel Volturno. L’atto più meschino di questa vicenda è che il cane aveva due pesi al collo, forse uno anche alla zampa, quindi non solo è stato buttato in un fiume dal quale è difficile risalire ma gli è anche stata tolta la possibilità di potersi salvare.

Assurdo che nessuno degli abitanti che vive sul fiume abbia sentito e visto niente, eppure un cane sa farsi sentire quando ha bisogno di aiuto.

Intanto, il cane è stato ucciso e nel frattempo il suo assassino continua a vivere.

Intanto, il cane è morto tra atroci sofferenze e nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo.

Intanto, questa città continua a marcire dall’interno e chi dovrebbe fare qualcosa resta a guardare.

Come si fa a rimanere indifferenti di fronte a tanta cattiveria?

Dopo le continue lotte che ogni giorno affrontiamo per tutelare e salvare gli animali, oggi mi sento davvero demotivata.

Questa è una guerra che non finirà mai.

Penso al cane mentre annegava e il mio cuore si spezza a metà e penso al suo aguzzino e a cosa gli farei se lo avessi davanti.

Cosa si può fare adesso? Un esame di coscienza per tutti coloro che potrebbero fare qualcosa ma preferiscono girarsi dall’altro lato, questo sarebbe un buon inizio.

Questa barbarie non devono essere più tollerate, chi commette atti di questo genere deve pagare. Deve pagare fino all’ultimo.

Nel frattempo facciamo sentire la nostra voce in qualche modo, domenica 23 maggio ore 15, ci vediamo dove è accaduta questa tragedia. Ha commentato –Sarah Sario @adozionicaserta