Capua- Canzoni per il commissario Riccardi. Maurizio De Giovanni al teatro Ricciardi

Capua-Ci sono storie che scorrono tra le pieghe di altre storie. Storie dolcissime e disperate. Ci sono storie che sono come canzoni. Storie che spuntano tra le pagine di un’altra storia per regalare una sospensione struggente. Venerdì 7 febbraio alle ore 20,30 il Teatro Ricciardi presenta “Canzoni per il commissario Ricciardi” , il nuovo spettacolo di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore napoletano è il quinto ospite della rassegna “Venerdì fra storia e Letteratura” diretta da Ferdinando Troiano.

Lo spettacolo debutta per la prima volta due anni fa all’orto botanico di Napoli ed ora “sono felicissimo di arrivare al Teatro di Capua accompagnato dalla musica di Giacinto Piracci (chitarrista), Zac Alderman, dal sax di Marco Zurzolo e dalla voce della brava e sensibile attrice Marianita Carfora – dichiara il creatore del Commissario Ricciardi – ripercorrendo le canzoni degli anni ‘30 inserite nei miei romanzi”.

Con Anima di Vetro, Serenata Senza Nome e Rondini D’inverno prende forma un incrocio narrativo tra storia e musica, un incontro che attraversa la parola – sviluppata con l’aiuto della scrittura scenica di Annamaria Russo – per dirigere dal vivo note, ritmi e colori che brulicano tra i vicoli e i palazzi di una città malinconica. Costo del biglietto 15 euro. Per info e prenotazioni: tel. 0823 963874 – www.teatroricciardi.it