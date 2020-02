Capua: carneval dinner, party esclusivo al Ricciardi

Capua– L’incredibile cornice storica e artistica del Teatro Ricciardi per una notte si trasforma in una magica sala da ballo. Sabato 22 febbraio dalle ore 20,30 il padrone di casa Gianmaria Modugno apre le porte al pubblico in maschera tra musica e spettacoli dal vivo. L’ingresso al Carnival Dinner Show 2020 è previsto in prima serata con l’alternarsi dell’esibizione di celebri musicisti. Adriano Guarino, chitarrista dal 1994 di Peppino Di Capri, vanta importanti collaborazioni con diversi artisti nazionali e stranieri come Giorgia, Keith Emerson e Alain Parson, per citarne solo alcuni.

Sul palco capuano “Animania” con Antonio Fierro, la band da vent’anni cavalcano palcoscenici e piazze italiane travolgendo il pubblico che vuole divertirsi con musica e canzoni che comprendono i maggiori successi degli anni settanta ai nostri giorni.

La cena spettacolo presenta una degustazione del menù interamente realizzato per l’occasione dagli chef della “Tenuta San Ferdinando”.

Il party dura fino a notte fonda tra Vocalist, Djs (Milosh e Upside), ballerine, show e giochi di luce. Dalle 24,00, ai microfoni la voce di Max Righi e la partecipazione straordinaria di “Alici come prima” – canale youtube di interviste e sperimenti sociali- fanno da speackers per condurre la serata disco tra varietà e sorprendenti esibizioni come il momento unico di burlesque con la ballerina Candy Rose, conosciuta per la partecipazione al programma televisivo “Lady Burlesque” e per aver co-ideato e co-orgnaizzato il primo talent dedicato alla storica performance, “Burlesque Factor”, nel Micca Club di Roma, locale dal gusto retrò diventato un marchio di successo in tutta Italia per il buon gusto nell’intrattenimento. Dress consigliato: Mascherato Elegante. Costi e info: www.teatroricciardi.it tel. 0823963874. Ufficio stampa