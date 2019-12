Capua continua a soffrire per i danni al ponte

CAPUA – Il Comune di Capua provvede, con l’approvazione della relativa spesa, alla predisposizione di una serie di lavori di manutenzione urgenti, per la somma di 20mila euro. Francesco Greco, responsabile dei lavori pubblici, ha accertato la necessità di intervento a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

L’intervento riguarderà il rifacimento del tratto di recinzione sul Ponte Vecchio e ponte su via Ponte Piazza di Sant’Angelo in Formis danneggiati a causa di un incidente stradale; la sistemazione della recinzione sul ponte dei fossati al largo Porta Napoli.

Ennesimo intervento coinvolgerà anche la copertura in coppi e canali della delegazione amministrativa di Sant’Angelo in Formis danneggiata a causa del vento forte; del cornicione prospiciente via Luca Censio; e della colonna fecale di due fabbricati in via Cardinale Bellarmino.