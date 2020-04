CAPUA – Dai consiglieri di opposizione nuove idee e proposte per i diversamente abili

CAPUA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa del Gruppo di Opposizione nel Consiglio comunale di Capua: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante: “In questi tristi giorni dell’emergenza COVID abbiamo assistito puntualmente ad analisi continue di dati, cifre, modelli matematici di previsione, decreti nazionali ed ordinanze regionali, dimenticando spesso cosa ci fosse dietro a quei freddi numeri: ci sono persone…sì persone che soffrono, persone che gridano aiuto. In quest’oblio sono cadute le fasce più deboli e quelle socialmente più esposte, come le persone diversamente abili su cui vorremmo porre la nostra attenzione.

Purtroppo, dobbiamo registrare la totale assenza di provvedimenti per l’assistenza quotidiana di queste persone, nonostante la necessità spesso di un accompagnatore imponga il non rispetto della distanza sociale di sicurezza e li renda, quindi, categoria a forte rischio. Avremmo potuto mettere a disposizione volontari o percettori di reddito di cittadinanza per alleviare la solitudine e il loro disagio nelle attività domestiche e quotidiane ma nulla è stato fatto.

In realtà, l’emergenza ha solo messo in luce ed evidenziato carenze e difficoltà che sussistono anche nei periodi cosiddetti normali e contro cui le persone diversamente abili combattono quotidianamente. Chiediamo, pertanto, all’Amministrazione Comunale quali siano le linee programmatiche dell’Ente in merito ai Piani Individuali per i diversamente abili previsti dalle varie leggi in vigore, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla previsione di parcheggio gratuito a loro riservato.

Altro punto critico è l’accesso ai Pubblici Uffici: l’attuale organizzazione logistica dell’Ufficio Anagrafe di Capua – che accoglie gli utenti con rampe di scale impraticabili – ne garantisce la fruizione a tutti? Questa categoria dovrebbe essere PRIVILEGIATA, non ignorata! Bisognerebbe fare un censimento delle persone diversamente abili residenti a Capua e dare avvio, per ognuno di loro, con l’ausilio dell’ASL, ad un PROGETTO INDIVIDUALE, tra l’altro riconosciuto come un vero e proprio DIRITTO dall’attuale giurisprudenza.

Il “PROGETTO INDIVIDUALE” andrà realizzato “a misura” di ogni singola persona diversamente abile e, sulla scorta di una previa valutazione diagnostico-funzionale, dovrà garantire servizi finalizzati al recupero ed alla integrazione sociale, nonché misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

I Consiglieri Caiazzo e Miccolupi, oltre ad aver coinvolto dei loro parlamentari, hanno protocollato in data 25 novembre 2019 la “MOZIONE P.E.B.A. (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche)” e poiché quest’AMMINISTRAZIONE fa “ORECCHIE DA MERCANTE” l’OPPOSIZIONE TUTTA ha depositato a sostegno, in data odierna, anche un’interrogazione.

Facendo nostro il grido d’aiuto delle tante persone diversamente abili residenti a Capua, nonché dei rispettivi nuclei familiari, l’interrogazione mira a sensibilizzare l’AMMINISTRAZIONE su un tema molto importante e, soprattutto, per chiedere quali Linee Programmatiche l’Ente intende adottare nel prossimo futuro! F.to GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino, Annarita Vegliante”.