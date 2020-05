CAPUA – Di Rienzo e Nocerino: “La Resilienza dei commercianti capuani”

CAPUA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dai Consiglieri comunale di Capua: Angelo DI RIENZO e Rosaria NOCERINO: “Con l’Ordinanza Regionale ormai alla firma ci apprestiamo a vivere uno step cruciale della fase 2: la ripartenza degli esercizi commerciali all’interno del protocollo di sicurezza COVID-19.

È questo, quindi, il momento, in cui dare una spinta forte e vera alla rinascita della nostra città; è questo il momento, in cui l’amministrazione comunale deve con azioni concrete sostenere la Categoria dei Commercianti Capuani, venendo incontro alle esigenze del territorio e rispettando chi, investendo tempo e risorse, ha creduto e continua a credere nella nostra Città. Il Commercio capuano, da anni, mortificato e ridotto ai minimi termini va tutelato, incentivato e quantomeno considerato! Abitiamo e lavoriamo a Capua, quotidianamente percorriamo le strade della nostra città, prevalentemente ci serviamo in attività Capuane, dal caffè alle sigarette, dalla profumeria al parrucchiere, dall’acquisto di un abito o un panino, dalla spedizione di un pacco ad una pausa pranzo: viviamo la nostra città e la amiamo ed è per questo che il tema ci è caro…. vediamo morire il commercio e muore una parte del nostro cuore.

Bisogna ascoltare idee e proposte dei commercianti per trasformarle in progetti amministrativi, di cui nessuno, ripetiamo, nessuno potrà assumerne la paternità se non i commercianti stessi!! il riferimento è, giustappunto, a progetti amministrativi e non politici saranno altri i momenti in cui ognuno si confronterà su temi politici, ognuno con le proprie idee. Questo, invece, è il momento dell’unione per far fronte a due grandi temi: azioni di contenimento e supporto alla grave situazione economica causata dalla chiusura per l’emergenza COVID. Ebbene, sul punto abbiamo bisogno di individuare due –tre azioni con impatto immediato. Non si può più aspettare.

Il Comune DEVE incidere sui tributi locali oggetto di sua competenza, adottando provvedimenti eccezionali temporanei ed urgenti a sostegno delle attività produttive. Ad esempio: far recuperare ai commercianti il Canone per l’occupazione di Spazi ed Aree pubbliche per il periodo di chiusura; agevolazioni in merito all’occupazione suolo pubblico anche attraverso un nuovo Regolamento inerente all’occupazione medesima che consenta ai commercianti di adibire spazi di attesa confortevoli per gli utenti; sospendere i tributi locali per il periodo di chiusura e rateizzare quelli dovuti nel periodo maggio – settembre.

Accanto alle iniziative in tema tributario, occorre: devolvere parte delle somme presenti sul conto dedicato alle Donazioni per emergenza Covid ai commercianti in estrema difficoltà devolvere le indennità di carica a questa categoria maltrattata e ridotta al lastrico. Azioni di sviluppo dell’attività commerciale a Capua con un vero piano commerciale, su cui lavorare costantemente, da ora e per il futuro. È innegabile che il protocollo di sicurezza COVID-19 impone limitazioni che, se da un lato potrebbero ridimensionare la funzionalità dei grandi centri commerciali, dall’altro offrono una grande opportunità: la rinascita delle piccole attività commerciali… anche noi abbiamo un sogno… trasformare Capua in un grande e storicamente incantevole centro commerciale all’aperto.

Sul tema molteplici possono essere le iniziative: consentire ai commercianti un’apertura serale all’interno di un piano di valorizzazione dei nostri monumenti; aprire finalmente la villa e prevedere nella stessa attività di intrattenimento, come un cinema all’aperto creare navette dedicate che mettano in comunicazione il centro con le periferie. Cogliamo l’occasione per augurare una buona ripresa a tutti ma ancor di più ci rivolgiamo a tutti i cittadini di Capua. Spendiamo a Capua, viviamo tra le strade della città, amiamo ed incentiviamo l’economia della nostra città, dietro ogni attività commerciale ci sono persone, mamme, papà, figli che meritano la nostra fiducia e la nostra solidarietà.. In bocca al lupo… ci vediamo presto. Firmato: Angelo Di Rienzo e Rosaria Nocerino”.