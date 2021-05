CAPUA, DONNA USTIONATA TRASPORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE

CAPUA – Donna ustionata nella provincia di Caserta, nel piccolo comune di San Tammaro, a pochi km da Capua, una donna nel mentre era indaffarata a cucinare ed a preparare la cena, è rimasta gravemente ustionata, a seguito dello scoppio dovuto ad una perdita della propria bombola di gas evidentemente difettata, forse anche l’ambiente stretto ed angusto ha favorito l’espossione udita da tutto il vicinato. Questi i fatti in breve, l’anziana 86enne, portata immediatamente, al nosocomio a Caserta per la ricezione delle prime cure del caso alle sue lesioni apparse subito abbastanza gravi, i medici si sono riservati la possibilità di trasferirla al centro Grandi Ustionati di NAPOLI, sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Municipale), per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Seguiranno aggiornamenti sull’anziana donna che con l’età avanzata si spera non abbia complicazioni