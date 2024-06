“Capua Film Fest 2024”. Ritorna nei Giardini dello Sperone la due settimane di cinema gratuito all’aperto

Saranno i Giardini dello Sperone ad ospitare la terza edizione del Capua Film Fest, la

bella manifestazione voluta dal Teatro Ricciardi che si svolge fuori dalle mura dello

storico edificio di Porta Napoli e che trova sede in un luogo speciale e significativo

della città che ha dato i natali a Pier della Vigna e a Ettore Fieramosca. Il bastione

dello Sperone di Capua, un tempo concepito non soltanto in funzione militare ma

anche come vero e proprio presidio idro-geologico a difesa dell’abitato, in attesa del

suo recupero che sarà a cura della società Capua Speciosa, la compagine che gestisce

il Ricciardi, si presterà a teatro all’aperto per l’edizione del 2024. Ospitare il Capua

Film Fest nei giardini dello Sperone è in linea con quella progettualità che vede in

questo luogo la nascita futura di una struttura di accoglienza e ristorazione e spazi

dedicati ad attività e manifestazioni sociali e culturali. Per l’occasione della

manifestazione cinematografica, un’area della struttura sarà dedicata allo street food e

ai giochi per bambini. Il cinema, come la letteratura, la pittura, la musica,

l’archeologia o la fotografia rappresenta una delle tante facce della cultura; regala

delle ore di evasione e favorisce la possibilità di volare lontano con la fantasia; giusto

quindi poter beneficare di eventi che ne celebrano l’importanza e la bellezza.

“Dal 15 al 28 luglio la terza edizione del Capua Film Fest, manifestazione che

celebra il cinema italiano dice Gianmaria Modugno, amministratore di Capua

Speciosa. L’attività che andremo a svolgere avrà ancora una volta come

protagonista la rassegna cinematografica che si svolgerà sotto le stelle, in modo

completamente gratuito. Un’occasione per ricordare che la visione dei film non è

assolutamente un’attività di nicchia ma uno dei modi di fare cultura, consentendo la

visione di capolavori del cinema italiano. Il Capua Film Fest offre altresì la

possibilità di conoscere la meravigliosa città di Capua, autentico tesoro culturale e

architettonico della regione Campania”. Il direttore artistico Francesco Massarelli:

“Il Capua Film Fest nasce con l'idea tipicamente festivaliera di creare un ponte tra

spettatori, autori ed attori. Per l'edizione di quest'anno la parola Fest potrà essere

declinata anche nel senso più puro della festa, perché la collocazione nella nuova ed

inesplorata location dei Giardini dello Sperone intende offrire a tutti la possibilità di

vivere momenti di convivialità e relax. Il cartellone del festival è ancora in

allestimento ma seguirà senz'altro le interessanti tendenze della passata stagione con

una particolare attenzione allo "sguardo delle donne": i racconti al femminile e le

opere delle tante bravissime registe italiane ci daranno la possibilità di riflettere

anche su urgenti tematiche sociali. Nel cartellone ci sarà spazio anche per la sempre

prolifica cinematografia francese, per i giovani autori, per i cult del passato e per i

film per ragazzi”.