CAPUA, FILM FEST CON ALCUNI PERSONAGGI DEL CINEMA

CAPUA – Toni Servillo inaugura il festival con la GRANDE BELLEZZA, il film di Paolo Sorrentino, il 10 luglio ore 21.00 in Piazzetta Audoaldis, Capua

Un programma ricco di ospiti e film tra cult e prima visione per la seconda edizione del Capua Film Fest. La rassegna di cinema all’aperto si apre con Toni Servillo in dialogo con il direttore artistico Francesco Massarelli. Servillo torna a Capua per condividere i suoi successi cinematografici raccontandosi davanti al pubblico sotto le stelle.

“Capua Film Fest vuole essere una vera e propria festa del cinema italiano. Il cartellone è stato concepito come un lungo viaggio, dai classici degli anni 1950 e ’70 fino ad alcuni dei più interessanti esordi dell’ultima stagione – dice Massarelli – proiettando autentici capolavori che hanno brillato fino ad ambire a premi internazionali, ma anche opere estremamente interessanti a cui il nostro festival cerca di restituire la visibilità che meritano, dopo aver trovato poco spazio nelle sale”.

“Italia opera prima per esempio – continua – è un progetto cinematografico sul quale ho sempre incentrato le mie rassegne, convinto che l’energia creativa e produttiva di un esordio meritasse un’attenzione speciale. Le opere di Nicola Prosatore, Cinzia Bomoll ed Andrea Zuliani hanno certamente un tratto distintivo comune, presentandosi tutte come un coming of age. Il mondo visto con gli occhi degli adolescenti è più autentico e puro e per questo mette maggiormente in risalto la malvagità degli adulti.

Nicola Prosatore, autore di Piano piano (12 luglio), giunge a questo debutto cinematografico forte del successo della sua bella docuserie targata Netflix su Wanna Marchi. Nella periferia napoletana due adolescenti intrecciano i loro primi amori con la torbida esistenza degli adulti coinvolti in affari malavitosi.

Il loro sguardo innocente, unitamente allo sfondo di una Napoli che si appresta a festeggiare il suo primo scudetto, ci offre un’immagine inedita del mondo criminale. Nel cast anche Antonia Truppo, Lello Arena, Giovanni Esposito ed Antonio De Matteo“.

Il programma fino al 23 luglio si svolge tra: serate d’onore, dedicate a grandi attori campani come Lino Musella, Teresa Saponangelo e Gianfelice Imparato; serate omaggio e film cult, come Il Postino, con il racconto della controfigura di Massimo Troisi, Gerardo Ferrara, e con Antonio Petrocelli per ricordare l’attore e regista Francesco Nuti, da poco scomparso; e tra le opere prime in programma anche una nuova sezione dal titolo “Scelto da”.

Cinzia Bomoll, regista de La California (17 luglio) è un’artista a tutto tondo, scrittrice ed ora regista, si cimenta in un bellissimo ritratto di una terra ricca di suggestioni, la provincia emiliana. In questa sorta di west della via Emilia due sorelle gemelle giocano a scoprire la vita fino ad imbattersi in qualcosa di troppo grande per loro. Il film ha principalmente il carattere del noir, ma i generi ed i toni (anche cromatici) si mescolano con naturalezza regalandoci un’opera di sorprendente originalità e fascino.

Nel cast Lodo Guenzi, Aurora Giovinazzo, Andrea Roncato ed, in piccoli ruoli, Nina Zilli ed Andrea Mingardi. La voce fuori campo è della grande Piera Degli Esposti”.

Anche le due giovani protagonista de Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani (18 luglio) vanno alla scoperta della vita e del mondo in un road movie avventuroso che ha il sapore dell’inno alla libertà. Le loro vite si intrecciano con vicende losche, ma Zuliani conserva loro un’aura di dolcezza ed innocenza che conferisce al film il carattere della favola amara. Nel cast anche Irene Maiorino, che sarà Lila nella quarta stagione de L’amica geniale.

Nel programma le date ed i titoli dei film:

Lunedì 10

Serata d’onore

Toni Servillo presenta La grande bellezza di Paolo Sorrentino

Martedì 11

Scelto da..

Pietro Marcello presenta Due soldi di speranza di Renato Castellani

Mercoledì 12

Italia opera prima

Nicola Prosatore presenta Piano piano di Nicola Prosatore

Giovedì 13

Una Festa per Capua

Raffaela Mariniello presenta Zio Riz

Gaetano Cucciardi presenta Il Berretto di Squille

Venerdì 14

Scelto da

Toni D’Angelo presenta Tony Arzenta (Big Guns) di Duccio Tessari

Sabato 15

Andrea Papini presenta I Nostri Ieri di Andrea Papini

Domenica 16

serata d’onore

Lino Musella presenta Il pataffio di Francesco Lagi

Lunedì 17

Italia opera prima

Cinzia Bomoll presenta La California di Cinzia Bomoll

Martedì 18

Italia opera prima

Andrea Zuliani presenta Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani

Mercoledì 19

Troisi 70

Gerardo Ferrara (controfigura di Troisi nel film) presenta Il Postino di Michael Radford

Giovedì 20

Sarà per Francesco (serata in ricordo di Francesco Nuti)

Antonio Petrocelli presenta Caruso Pascoski di padre polacco di Francesco Nuti

Venerdì 21

Serata d’onore

Gianfelice Imparato presenta Querido Fidel di Viviana Calò

Sabato 22

anteprima evento

Gianni Costantino, Sante Roperto, Vincenzo Cascione e Nando Gentile presentano Scugnizzi per sempre (episodio 1 e 2)

Domenica 23

Serata d’onore

Teresa Saponangelo presenta Il buco in testa di Antonio Capuano

Il costo dei biglietti per ogni serata di Capua Film Fest è di 5 euro. La prevendita è online sul sito www.teatroricciardi.it / tel. 0823963874 o sul sito Biglietti per CAPUA FILM FEST 2023