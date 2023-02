Capua. Il forte vento causa la caduta di una porzione di muro del campo sportivo

CAPUA – Il forte vento che in queste ore sta interessando la nostra provincia ha provocato, questa notte, la caduta di una porzione del muro del campo sportivo di via Pomerio, a Capua. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

È l’ennesima prova delle condizioni precarie del centro storico. Uno stato di degrado e di abbandono dal quale è impossibile uscire nel giro di pochi anni.” ha commentato a così il sindaco Adolfo Villani che nelle scorse ore aveva disposto un’ordinanza per i rischi connessi al forte vento