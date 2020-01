CAPUA – Il sindacato FIADEL proclama lo stato di agitazione del personale del cantiere dei Servizi Ambientali

CAPUA – Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Sindacato FIADEL della provincia di Caserta ha inviato alla Prefettura di Caserta, al Comune di Capua, alla ditta FALZARANO S.r.l. e alla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per chiedere l’avvio della procedura di raffreddamento art. 2 comma 2 legge 146/90 e ss.mm.ii.. Ecco, di seguito, il testo della missiva: ” La Scrivente O.S., esaminati i cedolini paga, relativi alla mensilità di dicembre 2019, consegnati ai lavoratori in data odierna, ha riscontrato numerose incongruenze retributive, relativamente al mancato riconoscimento della base parametrale di tipo “A”, impegno che peraltro l’azienda aveva assunto nell’incontro dell’11 dicembre u.s., tenuto presso la sede Regionale Fiadel.



Inoltre l’azienda, immotivatamente, ha sottratto numerose ore dal contatore dei permessi ex festività e permessi Rol, all’insaputa dei lavoratori, ad altri, invece, il contatore non è nemmeno presente. Tuttavia, resta ancora complicato per i lavoratori rintracciare eventuali inesattezze sulle presenze mensili, poiché, il calendario delle presenze non viene inserito nei cedolini paga, diversamente da quanto invece si era impegnata l’azienda, infatti, alla maggior parte dei lavoratori, è stata corrisposta una festività in meno rispetto a quelle effettivamente lavorate.

Infine, nonostante la disposizione del tutto arbitrale ed unilaterale dell’azienda nel corrispondere mensilmente i ratei relativi alla 13° e alla 14°, gli stessi vengono calcolati erroneamente riconoscendo importi lordi inferiori di circa 100 euro cadauno. Pertanto, in ordine a quanto sopra esposto, la Scrivente O.S. ritiene necessario formalizzare la richiesta di avvio della procedura di raffreddamento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, di cui alla legge 146/90 e 83/2000, nel contempo, proclamare lo stato di agitazione delle maestranze impiegate nel cantiere dei Servizi

Ambientali del Comune di Capua.



Resta inteso, altresì, che le maestranze nel periodo di agitazione si atterranno scrupolosamente allo

svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, nonché delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. F.to Giovanni Guarino, dirigente provinciale FIADEL Caserta”.