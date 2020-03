Capua, il sindaco Luca Branco: “Chiunque proviene da zone oggetto di focolaio o chiunque ne abbia conoscenza è pregato di informare le autorità territoriali”

Quanti sono arrivati questa notte dalla Lombardia e dalle Province indicate nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono comunicare il loro arrivo in città sia al Comune sia all’ASL allo scopo di verificare l’attivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria previste per l’emergenza COVID-19. Siamo di fronte ad una emergenza dalle proporzioni gravi ed è fondamentale attenersi scrupolosamente alle norme e alle indicazioni comportamentali diramate dalle autorità. In questa fase, ribadisco, diviene fondamentale prevenire la diffusione e il contagio. Dobbiamo assolutamente fermare la diffusione del virus e, per fare questo, dobbiamo necessariamente, per un periodo di tempo che mi auguro possa essere il più breve possibile, cambiare radicalmente le nostre abitudini di vita. Invito chiunque a non sottovalutare la grave situazione epidemiologica in atto nel Paese e ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni e alle indicazioni delle autorità. Chiunque proviene dalle zone oggetto di focolaio o chiunque ne abbia conoscenza è pregato di informare le autorità territoriali. A questo proposito riporto i contatti utili.

Ufficio di Prevenzione Collettiva ASL: [email protected], [email protected], 08231878183;

Numero Verde Regione Campania: 800909699;

Polizia Locale Capua: [email protected], [email protected], 0823560320

Ufficio del Sindaco: [email protected], [email protected], 0823560242.