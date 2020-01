Capua – La Befana con l’Esercito Italiano in favore dei bambini di alcune case famiglie ed orfanatrofi locali

CAPUA – In occasione delle festività natalizie, i militari del 17° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) “Acqui” hanno organizzato con Frate Giuseppe PALMESANO, Cappellano Militare della Caserma “Oreste Salomone”, una serata benefica, che si è tenuta lo scorso 5 gennaio 2020 presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Santa Maria Capua Vetere (CE), offrendo alcuni doni e consegnando una generosa raccolta fondi da destinare ai bambini accolti in alcune case famiglie ed orfanotrofi locali.



L’iniziativa solidale ha permesso, quindi, di sostenere taluni Istituti per far fronte alle esigenze di 69 bambini nelle spese di giochi per l’infanzia, ausili didattici e materiale scolastico.



Il Comandante del 17° RAV, Colonnello Giuseppe ZIZZARI, ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli operatori educativi per “il generoso contributo quotidiano; il Cappellano Militare ed i soldati dell’Esercito Italiano che hanno organizzato con altruismo questa festa per voi, bambini!”.



La serata benefica, infatti, si è svolta in un clima festoso, nel corso del quale hanno donato momenti di felicità e di gioia dove gli operatori degli Istituti ed alcuni militari del 17° RAV si sono cimentati nell’intrattenimento con giochi ed attività ricreative a favore dei bambini presenti.



Il successo di questa iniziativa testimonia, ancora una volta, il contributo generoso e la spontanea vicinanza dei nostri soldati ai bisogni dei meno fortunati, non soltanto in termini economici, così come le numerose donazioni volontarie di sangue e di midollo osseo che avvengono periodicamente nella Caserma “O. Salomone”, a dimostrazione di come gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano siano al servizio del Paese, per la salvaguardia del bene collettivo. Noi ci siamo sempre!