CAPUA, LA CITTA CHIUSA AL TRAFFICO

Attraversare la citta di capua è un incubo per gli ignari automobilisti…hanno chiuso entrambi i ponti, anche quello a fianco a quello già chiuso sul volturno da tempo immemore. Il ponte con te Torri federciane o di federico così conosciuto senpre sul fiume volturno che attraversa la città.

E hanno appena fatto le elezioni con i soliti slogan elettorali c è da fare da rifare, ricostruire noi siamo diversi, ereditismo situazioni disatrate, ecc ecc.

La realtà e la verità e che per gli automobilisti capuani e non atttraversare la città soprattutto nelle ore di punta è come sentirsi topi in gabbia.