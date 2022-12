Capua, la città senza ausiliari della sosta

Capua. Nella città di Capua vi è una situazione più unica che rara per non dire quanto meno strana. Non ci sono in città gli ausiliari della sosta, caso unico in quanto gli ‘assatanati’ Comuni per fare cassa cercando di coprire bilanci in rosso, tartassano in vari modi i poveri, automobilisti, con multe per i grattini scaduti da pochi minuti. A Capua no…. non ci sono ausiliari della sosta, in servizio pertanto è una sorta di oasi per gli automobilisti che possono parcheggiare in città dove vogliono, anzi le macchinette per pagare sono fuori uso proprio per questo motivo pertanto, coloro che parcheggiano possono star tranquilli che al ritorno non troveranno alcuna multa e/o avviso di pagamento sul lunotto anteriore della loro macchina sotto al tergicristallo.