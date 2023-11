CAPUA. LADRI D’APPARTAMENTO IN TRASFERTA. TRE GEORGIANI DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

Erano le 03.00 di notte quando, in via Santa Maria la Fossa, a Capua, tre georgiani, un 23enne, un 33enne e un 49enne, tutti domiciliati in Vibo Valentia, hanno provato a introdursi furtivamente nell’abitazione di un 38enne ingegnere che, udendo dei rumori sospetti provenire dal giardino, ha allertato telefonicamente la centrale operativa dei carabinieri di Capua. La pattuglia della sezione radiomobile impegnata in servizio di perlustrazione con compiti di prevenzione dei reati predatori, ricevuta la nota si è immediatamente recata sul posto dove ha individuato i tre malviventi. Quest’ultimi, alla vista dei carabinieri hanno invano tentato di raggiungere la loro autovettura, precedentemente parcheggiata in una piazzola in terra battuta distante circa 200 metri dal centro abitato, per darsi alla fuga.

Per scappare il 23enne si è lanciato dal tetto dell’abitazione cadendo rovinosamente a terra da un’altezza di circa 7 metri riportando gravi lesione traumatiche agli arti e una ferita alla testa.

Trasportato dal 118 all’ospedale civile di caserta, è stato ricoverato in prognosi riservata ma non versa in pericolo di vita.

All’interno dell’autovettura Alfa Romeo 147, in loro uso, sono stati rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso.

I tre, oltre a essere stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso, sono stati anche segnalati per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di capua.