CAPUA: L’AVV.TO F. BROGNA “POCHI INVESTIMENTI NELLO SPORT’

Capua -Fernando Brogna, consigliere comunale di minoranza, ritorna sul tema dello sport, che vive una grandissima difficoltà nell’organizzazione delle attività.

“Grazie a questa opposizione, è stata data la possibilità a tutte le associazioni sportive capuane di poter usufruire delle strutture sportive disponibili sul territorio. È ancora poco, lo sappiamo ed è per questo che abbiamo chiesto all’assessore allo sport di renderci edotti sulle iniziative intraprese volte a migliorare la situazione delle strutture fatiscenti. Le Amministrazione di centro sinistra, in sette anni, non sono state in grado di produrre nulla, perdendo anzi un’occasione preziosa di finanziamento da destinare allo sport”. Così F. Brogna ha rilasciato qualche dichiarazione.