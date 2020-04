CAPUA – Opposizione in Consiglio compatta e la maggioranza?

CAPUA – Si è concluso il primo incontro, tenutosi in videoconferenza, tra i sei consiglieri di minoranza: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino e Annarita Vegliante, il Sindaco ed il vicesindaco dell’amministrazione comunale. L’incontro ha avuto inizio con la dura rimostranza, da parte dell’opposizione, sull’assenza di dialogo e confronto democratico, da tempo richiesto dall’opposizione e a cui, sistematicamente, l’amministrazione si sottrae.

Ciò ha spinto i sei consiglieri di minoranza ad unirsi, pur nel rispetto delle diversità ideologiche, in un fronte granitico ed unitario teso a perseguire obiettivi comuni. Il primo tema affrontato è stato quello dei buoni spesa.

Alla richiesta del perché frazionare i buoni e non piuttosto darli in un’unica soluzione al fine di evitare disagio ai cittadini e assembramenti nei pressi della casa comunale, il sindaco ha risposto di aver scelto questa modalità per ottenere un resoconto puntale e settimanale dei buoni effettivamente spesi e poter controllare il reale utilizzo degli stessi con periodicità breve. Così come si è impegnato a trovare i fondi per sostenere le 14 famiglie in graduatoria ma non soddisfatte per mancanza di risorse.

Sul motivo per il quale gli stessi non siano stati consegnati a domicilio ha fatto presente la scarsità di mezzi dell’ente che tuttavia, a parere dell’opposizione, dispone di un’organizzazione di volontariato, quale la Protezione Civile, sempre pronta a rispondere alle esigenze della cittadinanza.

È stato poi affrontato il tema dei servizi cimiteriali; sono stati sottolineati i disagi patiti dai lavoratori in questi lunghi mesi, il fatto che siano stati ignorati, gli strumenti giuridici che aveva l’ente per aiutarli, strumenti finora inutilizzati e la terza proroga concessa alla ditta affidataria dei servizi in parola.

In ultimo, ma non ultimo per importanza, l’annoso tema delle ben note difficoltà dei commercianti. Ebbene il Sindaco ed il Vicesindaco hanno detto che proprio stamattina, sulla base di disposizioni nazionali, è stato istituito anche a Capua un Conto Corrente dedicato esclusivamente alla emergenza COVID, come tra l’altro già richiesto dalla minoranza.

La minoranza consiliare preme affinché parte di questi fondi siano destinati ai commercianti e piccoli artigiani che hanno dovuto chiudere causa emergenza Covid e che per riaprire dovranno sostenere costi notevoli per dotarsi dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature richieste dalle norme di settore.

L’augurio e che l’amministrazione mantenga quanto promesso! Il confronto, a tratti abbastanza duro pur nella correttezza reciproca, si è poi rasserenato e stemperato in quanto il Sindaco ed il Vicesindaco hanno garantito un cambio di rotta: risposte scritte su tutti i punti trattati e azioni concrete. In oltre due ore di confronto, i consiglieri di opposizione hanno dato voce alle esigenze di tutti i cittadini capuani.

L’auspicio è che lo spirito collaborativo e gli impegni assunti dai due rappresentanti dell’Amministrazione siano fatti propri da tutta la maggioranza affinché dalle parole si passi davvero ai fatti. I Consiglieri di opposizione: Roberto Caiazzo, Angelo Di Rienzo, Nunzia Miccolupi, Rosaria Nocerino, Melina Ragozzino e Annarita Vegliante, sono sempre al servizio dei cittadini . . . distanti ma uniti !