Capua/ Partita l’attività di rimozione delle ecoballe in località Brezza

Capua. “Parte con la giunta De Luca e con la grande azione messa in campo dal Vice Presidente Bonavitacola l’attività di rimozione delle ecoballe in località Brezza Sud (frazione di Capua). Con queste parole si è espresso il Consigliere Regionale Giovanni Zannini nel corso della diretta Facebook dal sito, dove si trovava in veste di Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile. Vi ha infatti effettuato un sopralluogo nella mattinata di martedì 22 dicembre allo scopo di “vigilare e monitorare sull’ espletamento dell’ attività di rimozione”. Documentate attraverso la diretta le diverse operazioni che vedevano impegnati gli addetti ai lavori nell’ambito del ciclo di trattamento delle ecoballe, partendo dalla raccolta e reimballaggio fino al loro carico sui camion.

“Sarà un’attività lunga e durerà circa un anno se procederà ininterrottamente, senza soluzioni di continuità”, ha dichiarato.

Centomila sono le tonnellate di ecoballe ubicate nel sito che saranno trasferite all’estero presso un inceneritore, mediante trasporto su ferro, dopo la partenza dall’ Interporto di Maddaloni.

“È importante sottolineare che anche durante questa fase di emergenza Covid, gli obiettivi strategici del settore ambientale vengono portati avanti. Per noi è una priorità recuperare quello che non si è fatto negli ultimi 15 anni”, ha poi concluso.

Ad affiancarlo, il Consigliere Comunale di Villa Literno Giuseppe Ucciero, il candidato alle recenti Regionali nella lista De Luca Presidente Orlando Zaccariello e il Sindaco di Casal di Principe Antonio Schiavone.