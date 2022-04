Capua, presi con Hashish e droga

Giravano con a bordo della propria autovettura con un ‘carico’ di droga.

Questo in breve quanto accaduto nel territorio limitrofo a Capua: un 28enne ed un 24enne di nazionalità albanese accusati di spaccio di droga. I due sono stati fermati nella giornata di giovedì dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere a Sant’Angelo in Formis, non lontano dal comune di Capua, nel territorio comunque della provincia di Capua. All’esito di un controllo sono stati trovati in possesso di circa 20 grammi di cocaina ed arrestati per spaccio di droga.

Sono stati tratti in arresto e portati via