Capua, proseguono le indagini per capire l’accaduto sarebbero 10 le vetture coinvolte

Eco qualche aggiornamento su quelle che è successo all’interno del rione Carlo Santagata di Capua qualche nottata fa. Da quelle che sono le prime ricostruzioni sarebbero almeno dieci le vetture coinvolte nel rogo. Due le persone anziane che sono rimaste intossicate dal fumo.

Si tratta di un’87enne e di un 66enne per i quali si sono rese necessarie le cure dei sanitari, ma che comunque sono apparsi in buone condizioni di salute. Per nessuno dei due si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale. Proseguono intanto i rilievi da parte dei vigili del fuoco per capire l’origine delle fiamme.

Seguiranno aggiornamenti