Capua, respinta la mozione sul piano parcheggi

La mozione della minoranza consiliare di Capua sul piano parcheggi è stata respinta. Tutto invariato quindi, almeno per il momento.

“Abbonamenti a costi calmierati, l’introduzione del periodo di tolleranza di 15 minuti dal momento in cui si parcheggia, l’avviso di cortesia per gli automobilisti che non espongono il tagliando di avvenuto pagamento, con possibilità di sanare lo stesso pagamento nelle 24 ore dalla sosta; e ancora fondamentale la predisposizione di aree libere per motocicli e biciclette e l’eliminazione di alcune aree sosta a pagamento. Tutto bocciato con la sterile e banale motivazione che si sta lavorando ad una modifica. Ma che tempi sono necessari per non arrecare ancora danni ai cittadini? Noi continueremo ancora ad evidenziare tutta l’irresponsabilità e la non giustezza di tali scelte”. Così il consigliere Fernando Brogna, che in aula consiliare non ha mancato, ancora una volta, di evidenziare tutte le criticità del piano parcheggi.