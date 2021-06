Capua, riapertura teatro Riccardi

Capua – Il Teatro Ricciardi riapre al pubblico dopo più di un anno di chiusura e sceglie di tornare con un film italiano. Il cattivo poeta, opera prima di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nel ruolo di Gabriele D’Annunzio, è in programmazione a partire da mercoledì 9 giugno alle ore 20:30 serata inaugurale di presentazione. Dedicato al poeta nazionale nato a Pescara e ambientato nel 1936, la pellicola racconta l’ultima parte della vita vissuta dal noto scrittore, quando Mussolini è prossimo a stringere l’alleanza con la Germania di Hitler e ha timore che il Vate possa ostacolarlo nella sua impresa. A Giovanni Comini, il federale più giovane d’Italia, viene affidata una delicata missione: vigilare il poeta evitando che pregiudichi la chiusura dell’accordo. L’opera cinematografica, dall’ossimoro individuabile nel titolo alla discutibile personalità di uno degli scrittori più famosi del novecento, narra di argomenti apparentemente inattuali e parla del potere inteso come la forza unica di controllo esercitata, in relazione conflittuale tra ciò che è legalmente permesso e la libertà di pensiero.