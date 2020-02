Capua. Scorrono titoli di coda per il Trail del Monte Tifata.

Il Team Fiamme Argento capitanato da Alessandro Pellegrino ha organizzato il “Trail del Monte Tifata” secondo appuntamento del“Circuito Trail delle Contrade” calendario composto di sedici appuntamenti da disputare in emozionanti località della Campania. La gara con i suoi 19 km e 600 metri con D+1236 è stata partecipata completamente con autosufficienza. I 150 atleti al via provenienti da più parte della regione e da quelle limitrofe hanno gareggiato in un percorso, spettacolare, sufficientemente vario e coreograficamente bello, ricavato tra i sentieri della storia del Monte Tifata fino ad arrivare alla vetta su cui si erge la maestosa Croce. La competizione si è svolta in un clima adattabile e senza particolari problemi. Vince la distanza con il tempo finale di 1h49’00” 5’34 la media al Km. Giovanni Ruocco “TRM TEAM” con due minuti di distacco secondo gradino del podio per Andreas Nawratil “Atl. Venafro” al terzo posto Gaetano Presutti “Parkstrail Promotion”.La prova femminile vede al primo posto e in tredicesima posizione assoluta l’’atleta classe 94 Antonietta Peluso “Running Vairano” con il tempo finale di 2h32’50”. Secondo e terzo posto per Barbara Wania “Atl.CSI Campania” e Maria Vollaro “Team Anima Trail”. Prossimo appuntamento del calendario sabato 8 febbraio sempre in provincia di Caserta a “San Potito Sannitico” con il Wertical dei Sanniti e Pentri sulla distanza dei 5 km ,200.