Capua, successo per il saggio di fine anno diretto da Francesca Esposito

Ieri sera ,nella cornice del Teatro Ricciardi di Capua, si è tenuto il saggio di fine anno delle ballerine dirette dalla maestra Francesca Esposito.

A presentare la serata è stata Ilaria Trapani, la quale con il suo stile e con il suo garbo ha dato il “Via” alla prestigiosa chermesse.

Decine di ballerine si sono cimentate in balli classici, moderni e contemporanei (da Monica Savastano a Francesca Saldamarco, fino all’ etoile Giuseppe Protano) sulle note di Leo Delibes con il repertorio di Coppelia, mentre nel secondo atto della serata, le danzatrici hanno ballato seguendo i ritmi della musica degli anni ‘60 e repertori contemporanei.

Tra il primo ed il secondo momento è stata prevista una sfilata di moda, con i prestigiosi abiti dello stilista aversano Gianni Cirillo.

Focus su Francesca Esposito

L’etolile Francesca Esposito si avvicina all’arte all’età di sei anni e intraprende, presso il Centro formativo danza classica e moderna “Gimnasium” diretto dal maestro Angelo di Mario, l’intero corso di avviamento per la danza classica e moderna commissionato da maestri ospiti quali Robert Strayner (teatro alla Scala di Milano), Nuccia Anatriello (teatro comunale di Firenze, Annalisa Cernese (teatro San Carlo).

All’età di 18 anni si presenta con un “pas se deux, My fair Lady”, in coppia con il ballerino Alberto Amelia (solista del teatro S.Carlo) al teatro Agusteo di Napoli. Arricchisce e perfeziona la propria tecnica artistica con maestri di fama internazionale come André de la Roche, Mariarita Trayanova, Gino La Maire, Steve La Chence, Fabrizio Mainini. Ha partecipato a lezioni teoriche e pratiche per l’insegnamento della danza classica e repertorio classico di corsi inferiori e superiori.

Nell’estate 2008 ha conseguito un corso di aggiornamento sulla danza contemporanea organizzato dall’OPUS BALLET, caratterizzato da un programma di alta formazione professionale per insegnanti, giovani coreografi e danzatori aspiranti docenti di danza moderna e contemporanea. Dal 2013 frequenta corsi di aggiornamento presso la Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Laura Comi promosse da Danzaeffebi.

Francesca, nel corso della sua splendida carriera artistica, ha avuto modo di far valere tutto il suo talento e di essere accreditata all’interno della giuria tecnica del Concorso di Bellezza “Miss Italia” 2024. Ha conseguito nel 2023 presso il Teatro di Napoli il titolo di maestra in coreografa e scenografia. Si afferma nuovamente come giurata presso il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Posillipo

È stata insignita di diversi premi, tra i quali:

• Premio insegnante di danza 2023 presso il Teatro San Carlo di Napoli.

• Premio Giuria Tecnica “In Punta di Piedi” 2024 presso il Teatro San Carlo di Napoli

• Attestato 2024 come Coreografa dal Comune di Napoli, da Rai Cultura, e Min. Beni Culturali

• Premio “Danza Sì”2022 –Napoli

• Premio “Pianeta Danza” 2021 – Napoli

• Riconoscimento Regione Campania per “l’impegno nella ricerca e sperimentazione del teatro e della danza Classica Moderna e contemporanea”

Attualmente è presente nelle più prestigiose scuole di danza campane come Maestra di esami e ammissioni.