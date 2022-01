Capua, Teatro Ricciardi/ Voce e Sguardo attraverso la rassegna “INcanto”

Capua, al Teatro Ricciardi musica e teatro uniti attraverso la rassegna “INcanto”, che “nasce- afferma il Direttore Tony Laudadio-dal desiderio di ricondurre gli spettatori alla natura profonda del teatro ovvero un luogo di magia, dove l’incontro tra le persone e tra le arti diventa meraviglia. Lo stupore che si affaccia sui nostri volti, seduti sulle poltrone del teatro, davanti a un gioco di finzione in cui tutto concorre a reggere l’illusione: gli attori, le parole, le immagini e i suoni. Tutto diventa musica. E questa musica, che è il filo conduttore dell’intero percorso, si racchiude appunto in un (in)Canto, che è sia voce che sguardo”

venerdì 14/01/2022 gennaio

in “Pasqualino e Alessiuccia – La città che incanta”

giovedì 17/02/2022 febbraio

in Totò che tragedia

giovedì 17/03/2022 marzo

in Venere tascabile:

venerdì 8/04/2022 aprile

in More Morricone

Sconto per gli under 30 e gli over 65!

Per prenotare i biglietti a

0823 963874

Per acquistarli online

https://bit.ly/3JVA7wn

“Da due anni, noi del Teatro Ricciardi di Capua-afferma Dalia Coronato– stiamo pensando di dare spazio ad una rassegna alternativa, un modo per coinvolgere i professionisti del territorio e non. Non vogliamo più aspettare, vogliamo lasciarci condurre dall’ #INcanto come desiderio di ri-portare gli spettatori alla natura profonda del teatro, unico luogo di magia, dove tutto diventa possibile”.

