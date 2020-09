Capua. Through MADAGASCAR. Mostra fotografica di Fabio Palmieri. Il video

THROUGH MADAGASCAR è un viaggio in Madagascar con le straordinarie fotografie di Fabio Palmieri, 32 anni, di Curti, giovane appassionato di fotografia. Le foto, scattate durante un viaggio nel 2018 in Madagascar tramite l’ONG ONLUS Associazione Leo Valle di Maddaloni, raccontano l’arte, la cultura e la realtà sociale dei suoi abitanti.

La mostra, allestita nello storico Caffè Giacomino a Capua in piazza dei Giudici, è stata curata dell’associazione culturale fotografica Appunti Fotografici. Sarà possibile visionare la mostra sabato 3 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e domenica 4 ottobre di mattina dalle 10.00 alle 13.00 e di pomeriggio dalle 18.00 alle 21.00 . L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19. Si potrà entrare solo se muniti di mascherina.