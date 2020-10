Serata di panico ieri sera a Capua, gran parte della città sarebbe stata addirittura chiusa al traffico a causa di un uomo che secondo varie segnalazioni girava indisturbato ed armato.

I carabinieri, per rintracciarlo, avrebbero battuto varie strade tra cui piazza dei Giudici e via del Gran Priorato di Malta e via Roma, tuttavia l’uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce, dileguandosi nel buio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.