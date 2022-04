Capua, verso le elezioni amministrative 2022, ci sarebbero le prime intese

CAPUA – Si va verso le elezioni amministrative del comune di Capua, e ci sarebbero le prime intese per le varie coalizioni.

In particolare, il movimento ‘Insieme per Capua’, ed il partito animalista decidono di appoggiare il candidato sindaco a Capua, l’avv.to Fernando Brogna.

A tal proposito si riportano le dichiarazioni di un altro avvocato, Roberto barresi il quale, dichiara testualmente su questa che è l’intesa che si va a consolidare “Le due aggregazioni, che non rinunziano alla loro identità politica, hanno scelto di federarsi anche per una concreta compatibilità di pensiero programmatico e politico, di naturale collocazione al centro e con l’intenzione di non rimanere l’unica, ma di continuare pervicacemente a tentare ulteriori discorsi affinché tutta l’area nella quale ci collochiamo, presenti un solo candidato a sindaco. Abbiamo ritenuto di iniziare con tale scelta, poiché l’avvocato Brogna, tra i contendenti, oltre ad aver maturato una solida esperienza amministrativa, è quello che meno degli altri appare intransigente sulla sua posizione di leadership e pertanto non si costituiscono pregiudiziali ad ulteriori contatti. Va anche detto che è necessaria una più corretta distribuzione dei ruoli, che va ritrovata tra civismo e politica. Era quasi diventato di moda considerare l’impegno amministrativo come essenzialmente civico. Tuttavia, sempre più chiaramente emerge il fatto che la più grande penalizzazione sofferta, anche da Capua, è dipesa dall’accantonamento della politica vera e, quindi, anche della mancanza di coerenza con filiere politiche sovracomunali”.