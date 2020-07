Carabiniere positivo al Covid-19.

Carabiniere casertano positivo al Covid-19

„

PIETRAMELARA. Un nuovo caso di positività al Coronavirus si è verificato nel casertano. Si tratta di un carabiniere di Pietramelara . A rendere nota la notizia è stato il Sindaco Pasquale Di Fruscio il quale ha invitato i cittadini ad essere prudenti.

“Il pericolo Covid-19 non è per niente passato- ha dichiarato- il caso positivo verificatosi all’ interno della locale stazione dei Carabinieri ne è la prova. Dobbiamo tenere alta l’ attenzione , solo rispettando le regole possiamo scacciare definitivamente questo incubo. Da domani – conclude il Primo Cittadino di Pietramelara – intensificheremo i controlli, dobbiamo difendere la libertà che in seguito a tanti sacrifici abbiamo riacquistato”.