CARABINIERE SPARA ALL’ALT, GAMBIZZATO

Benevento – Non si ferma all’alt ordinato dai Carabinieri e viene raggiunto alle gambe da un colpo di pistola sparato dai militari. E’ accaduto la scorsa notte in contrada Pontecorvo. Il ferito è un 30enne che, subito soccorso, si trova ora ricoverato per le cure del caso all’Ospedale “San Pio”. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, nell’ambito di un controllo sul territorio effettuato dai Carabinieri, l’uomo avrebbe eluso l’ordine di fermarsi con la sua autovettura ed avrebbe proseguito la sua corsa. A quel punto i militari hanno sparato un colpo da arma da fuoco che ha raggiunto l’uomo agli arti inferiori.