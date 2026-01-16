Carabinieri arrestano 25enne

Nel corso del pomeriggio di ieri, 15 gennaio, a San Nicola la Strada (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 25enne di Caivano (NA), già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente.

Il giovane, alla guida di un’autovettura Opel Mokka, è stato notato dai militari mentre si fermava davanti al cancello d’ingresso di un’abitazione per cedere 0,60 grammi di cocaina a un’acquirente che si era affiancata al veicolo, ricevendo in cambio una banconota da 50 euro.

Immediatamente bloccato dai carabinieri, il 25enne è stato tratto in arresto. Dai successivi accertamenti è emerso che lo stesso, oltre a essere sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria, aveva raggiunto il luogo dello spaccio guidando senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Per tale motivo è stato deferito in stato di libertà anche per il reato di guida senza patente.

L’acquirente è stata invece segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.