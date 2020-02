NAPOLI ED ERCOLANO – Vendeva le bionde a Napoli ma nascondeva il carico in provincia. Carabinieri arrestano 33enne con 704 chili di sigarette. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno arrestato per contrabbando di sigarette Giovanni Scognamiglio, 33enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

Questa la prassi secondo i militari: le sigarette sono vendute in città ma i grossi carichi rimangono stoccati in provincia, in depositi insospettabili. Così facendo, in caso di controlli delle FF.OO., si evita l’arresto e si rischiano solo sequestri e sanzioni amministrative.

È il caso del 33enne che rivendeva le “bionde” a Porta Nolana, poco distante da Piazza Garibaldi, lasciando che la parte principale della merce fosse depositata a Ercolano. Nonostante gli accorgimenti, i Carabinieri lo hanno adocchiato e dopo vari

pedinamenti hanno individuato il furgoncino con il quale Scognamiglio si muoveva.

Grazie ad un GPS montato sul veicolo i Carabinieri lo hanno seguito passo passo fino al box di Ercolano, in via ex Cook. Nel magazzino ben 71 casse di sigarette per un peso complessivo di 704 chili. I tabacchi, tutti privi del sigillo del Monopolio di Stato, sono stati sequestrati. Stessa sorte per il locale.

Scognamiglio, invece, è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.