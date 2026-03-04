Carabinieri arrestano 47enne condannato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti

Nella tarda mattinata di ieri, 3 marzo 2026, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rintracciando e arrestando un 47enne residente a Castel Volturno.

L’uomo è stato localizzato presso la propria abitazione, dove i Carabinieri hanno proceduto alla notifica del provvedimento e al conseguente arresto.

Il destinatario della misura è stato riconosciuto colpevole, con sentenze divenute definitive, dei reati di ricettazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, commessi nel territorio di Castel Volturno in diverse circostanze tra il 2018 e il 2021. A seguito del cumulo delle pene concorrenti, è stato condannato alla reclusione complessiva di 5 anni, oltre al pagamento di una multa di 500 euro.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dell’esecuzione dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.