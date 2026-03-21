Carabinieri arrestano 49enne

Nella serata di ieri, a Castel Volturno (CE), in località Destra Volturno, i Carabinieri della locale Tenenza, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne ghanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché produzione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e danneggiamento di bene dello Stato.



Nel corso di un servizio perlustrativo, i militari dell’Arma hanno notato transitare su predetta via un’autovettura Daewoo Matiz che, alla loro vista e all’intimazione dell’alt, si è data a precipitosa fuga per circa 10 chilometri.



Durante l’inseguimento, il conducente ha prima finto di arrestare la marcia per poi riprendere repentinamente la fuga, cercando di investire un militare sceso dall’autovettura di servizio e urtando la portiera anteriore destra dell’auto dei Carabinieri, danneggiandola.



Ripreso quindi l’inseguimento, dopo 7/8 chilometri il malvivente ha abbandonato il veicolo tentando di allontanarsi a piedi, venendo tuttavia prontamente raggiunto e bloccato.



L’uomo ha continuato ad opporre resistenza, cercando di divincolarsi e mantenendo una condotta violenta nei confronti dei militari, fino a quando non è stato immobilizzato e messo in sicurezza.



A seguito di perquisizione personale sono state rinvenute, all’interno delle tasche dei pantaloni dell’uomo, due bustine in plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di grammi 1,95.



L’autovettura Daewoo Matiz e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.



L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo.



