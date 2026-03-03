Carabinieri denunciano due giovani

Nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, a Cellole, in viale Risorgimento, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due giovani di 20 e 22 anni, entrambi di origini tunisine, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito nel corso di un servizio perlustrativo sul territorio. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un ciclomotore Piaggio Liberty con a bordo i due giovani. Il mezzo, dai successivi accertamenti, è risultato oggetto di furto denunciato a Napoli lo scorso 12 febbraio 2026.

Alla vista dei carabinieri, i due non si sono fermati all’alt, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale i militari sono riusciti a raggiungerli e bloccarli.

Sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 52,69 grammi, nonché di tre giraviti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente al ciclomotore.

I due giovani sono stati quindi denunciati in stato di libertà e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.