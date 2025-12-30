Carabinieri Forestale sequestrano intero fondo agricolo

Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE), impegnati nel

di turno emergenza ambientale 1515, attivati dalla Control Room di Napoli, per presunta

attività abusiva di smaltimento illecito di rifiuti mediante livellamento su un fondo agricolo

in comune di San Tammaro (CE), alla località “Parco Falciata”, si sono portati sul posto, ove

hanno effettivamente accertato lavori di innalzamento della naturale quota del piano di

campagna mediante ingenti riporti di materiali estranei e livellamenti in corso di esecuzione.

Il materiale utilizzato per tale intervento è risultato essere un aggregato riciclato proveniente

da fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

L’intervento è risultato eseguito in assenza di titolo autorizzativo nei riguardi della

normativa urbanistica-edilizia di competenza comunale.

I predetti militari hanno proceduto al sequestro giudiziario del fondo agricolo ed hanno

deferito il conduttore in stato di libertà per il reato di trasformazione urbanistica-edilizia in

assenza di titolo.