Carabinieri salvano in extremis 38enne che si voleva suicidare

AVELLINO – Aveva già scavalcato il parapetto di protezione del cavalcavia e con tutta probabilità sarebbe riuscita nel suo intento suicida senza l’intervento dei Carabinieri. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato, 22 febbraio 2020, a Roccabascerana (AV): la 38enne originaria del Sannio aveva deciso di farla finita e verso le 17:00 si portava sul cavalcavia “Vallone San Giovanni” per lanciarsi dall’altezza di circa 6 metri.

Provvidenziale l’intervento della pattuglia capeggiata dal comandante della Stazione di San Martino Valle Caudina che proprio in quel momento transitava di lì. Avvicinata la donna con la necessaria cautela, il Maresciallo l’afferrava per un braccio, riuscendo a trarla in salvo: la stessa, ferma nel suo intento, iniziava ad agitarsi e a scalciare per liberarsi dalla presa.

Sul posto è stato necessario l’intervento del 118. I sanitari, dopo aver visitato la 38enne, affetta di turbe psichiche, la trasportavano in ospedale per le cure del caso.