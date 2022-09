Carambola nei pressi della scuola. Ci sono feriti

Maddaloni – L’incidente è accaduto ieri sera a via Cancello, proprio all’altezza della scuola. Le auto coinvolte sono state 3 è una si è addirittura capovolta. Quattro le persone ferite. Sul posto tempestivo l’intervento dei vigili urbani di Maddaloni soprattutto per gestire la circolazione. Sono intervenuti amnche i vigili del fuoco, gli uomini del locale commissariato di polizia e ovviamente i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

Il tamponamento è stato a catena ed a causarlo certo l’alta velocità. Secondo voci che circolano pare che l’ultima auto stesse inseguendo la precedente a causa di un tamponamento avvenuto poco prima a San Felice a Cancello.