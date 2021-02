Carditello, Premio Nazionale Federico del Prete per la giornalista Nadia Verdile

Di Ines Ranieri

È prevista sabato la consegna dell’onoreficenza alla giornalista e scrittrice professoressa Nadia Verdile.

Tale riconoscimento , fortemente voluto da Gennaro Del Prete, figlio del sindacalista barbaramente ucciso a Casal di Principe il 18 Febbraio 2002, esprime la gratitudine verso l’impegno della donna molisana d’origine, per le numerose lotte compiute negli anni per la salvaguardia del Real Sito di Carditello.

Ella, ha sempre combattuto in prima linea per riabilitazione del sito con coraggio e determinazione, ricevendo anche minacce di morte. Già premiata in passato come donna dell’anno, la sua dedizione per la cultura e la valorizzazione territoriale è costante e sentita. Tra i premiati anche Nicola Gratteri, Federico Scardamaglia, Gemma Tuccillo, Mariarosaria Ruotolo. “da undici anni quel luogo è stato un po il mio luogo del cuore” racconta. “oggi come allora il mio grazie va ad Antonella Laudisi con cui comincio la mia avventura e ad Aldo Belestra con il quale continuo’ negli anni più caldi e complicati di quella stroria.” esprime Nadia Verdile “che il mio nome sia associato per un giorno e per un Premio a quello di Nicola Gratteri è un’emozione senza fine. Grazie a chi ora e in questi anni ha creduto in me” conclude.