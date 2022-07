Carenza del personale e rapporti di lavoro/ Vitale e Di Donna incontrano Lucia Fortini

Caserta-In data 6 luglio 2022 si è svolto un incontro tra l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini, il Segretario Generale UIL FPL Napoli e Campania Nicola Di Donna e il Segretario Provinciale UIL FPL Caserta Domenico Vitale, a seguito di una richiesta inviata da quest’ultimo la settimana scorsa.

I due segretari hanno rappresentato all’assessore le grosse criticità in cui versano gli ambiti sociali, con particolare riferimento alla carenza di personale ed alla precarietà del rapporto di lavoro delle assistenti sociali assunte a tempo determinato con risorse del Pon, richiedendo un incremento di personale e la stabilizzazione del personale precario.

A tal proposito, l’Assessore ha riportato il contenuto di un proprio intervento del giorno precedente in commissione nazionale politiche sociali, volto ad una modifica dell’attuale previsione di legge riguardo i LEP che, come noto, penalizzano fortemente le regioni meridionali. In caso di mancata modifica, come già dichiarato sulla stampa dei giorni scorsi, la Regione Campania sarebbe pronta ad interessare la corte costituzionale per valutare eventuali profili di incostituzionalità della norma in esame.

In ogni caso, la Fortini ha preannunciato l’invio a breve di una nota a tutti gli ambiti sociali per affrettare i termini per la realizzazione di aziende consortili e, nel contempo, per procedere senza indugi alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti.

I Segretari Generali Di Donna e Vitale hanno mostrato apprezzamento per le azioni poste in essere dall’Assessore Fortini, rinnovando la propria disponibilità ad una proficua collaborazione tra parti istituzionali e parti sociali. Si conferma sempre di più il ruolo di leader della UIL FPL a livello sia provinciale che regionale, riguardo il tema della tutela delle lavoratici e dei lavoratori impegnati nelle politiche sociali sul territorio, spesso con contratti di lavoro precari a tempo determinato. La UIL FPL continuerà a portare avanti la propria battaglia fino a completa stabilizzazione di tutto il personale interessato.

Caserta 06/07/2022. Domenico Vitale Nicola Di Donna