Carenza idrica nelle periferie. Il Presidente della commissione ambiente Nunzio Sferragatta chiede l’intervento risolutivo al Consorzio

Maddaloni – Passano gli anni ci sono disagi che si ripetono ciclicamente e che necessitano di una soluzione radicale. Uno di questi è sicuramente la carenza di acqua nella periferia est di Maddaloni in un periodo dell’anno in cui l’acqua è ancor più vitale che in altri, vista l’afa che attanaglia le nostre zone in questi giorni. La storia si ripete, dicevamo, perché solo due anni fa in via Colle Puoti, in questo periodo dell’anno, i residenti rimasero a secco o quasi a causa dell’insufficienza di acqua. Oggi vivono lo stesso problema la vicina via Mastrilli e la nevralgica via Nazionale Appia, arteria di collegamento con la valle di Suessola che negli ultimi anni ha visto un incremento di abitazioni e lo sviluppo di attività commerciale. Un incremento inversamente proporzionale alla distribuzione di acqua, che diventa carente, creando disagi e problemi di non poco conto. L’amministrazione è intervenuta subito in soccorso di questa fascia di popolazione. Il vicesindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici Nicola Corbo ha richiesto immediatamente un incontro ai responsabili del Consorzio Idrico, poiché parliamo di una competenza regionale e già stamattina sono stati effettuati i rilievi per la sostituzione della tubatura, che come dicevamo, non è adeguata a soddisfare l’attuale fabbisogno idrico. Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Commissione Ambiente Nunzio Sferragatta, che da presidente uscente della commissione ed ex assessore al ramo conosce bene il problema ed ha dichiarato ” Non c’è più tempo da perdere. Urge un serio e radicale intervento da parte del Consorzio Idrico per una verifica sul territorio di questa criticità. Due anni fa via Colle Puoti. Oggi la Nazionale Appia e via Mastrilli, domani avremo altre zone con lo stesso problema. Non è concepibile che nel 2023 si trascorrano interi periodi con una carenza di acqua del genere. Molti cittadini, a loro spese, si sono persino dotati di elettropompe e questo non va bene. Presseremo sul Consorzio affinché, dopo una capillare verifica, si provveda alle sostituzioni laddove sarà necessario e vigileremo per avere la certezza che avvenga tutto in tempi rapidi.”